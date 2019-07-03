Украинские футболисты-любители продемонстрировали в нынешнем Чемпионате зрелый футбол, - Костюченко

Отечественные футбольные клубы с непрофессиональным статусом завершили свой очередной футбольный сезон финальным турниром, который прошел на центральном стадионе учебно-тренировочного комплекса УАФ имени Виктор Банникова. Об этом Українським Новинам сообщили в Украинской ассоциации футбола.

"Из года в год отечественные футболисты-аматоры, объединенные в Чемпионат Украины под эгидой Ассоциации любительского футбола Украины и постоянно поддерживаемые руководством УАФ, демонстрируют более чем убедительный уровень игры. И в большинстве матчей нынешнего сезона 2018-19 годов мы видели бескомпромиссную борьбу. Радует, что расширяется и круг участников этого турнира", - заявил журналистам по завершении финального матча Чемпионата АЛФУ первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

В финальном противостоянии представители клуба "ВПК-Агро" из Днепропетровской области в конце игры одолели команду "Виктория" из Сумщины. Итоговый счет матча - 1:0. Обе команды прошли непростой путь к решающей встрече. "ВПК-Агро" занял первое место в групповом турнире, а в плей-офф выбил "Альянс" и "ЛНЗ-Лебедин". "Виктория" же в группе стала второй, а в раундах на вылет прошла "Покуття" и ФК "Малинск". Отметим, что представители Днепропетровщины впервые вышли в финал любительского чемпионата, тогда как команда из Сумской области защищала прошлогодний титул.

Поздравили победителей и финалистов первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко, первый вице-президент АЛФУ Александр Каденко, вице-президент ААФУ, президент клуба "Кожаный мяч" Андрей Биба.

"Получилась шикарная игра, - отметил Вадим Костюченко. - На мой взгляд, в финале встретились два равных соперника, но Фортуна улыбнулась команде из Днепропетровской области. Она вырвала победу, которой была достойная. Больше всего мы были поражены тем, что оба коллектива уважали друг друга, тепло приветствовали друг друга на награждении. Был большой праздник любительского футбола. Хочу пожелать чемпионам удачи в профессиональном футболе, чтобы они так же удачно представляли свой край в профессионалах, как они это делали в чемпионате Украины среди любителей".

Следует напомнить, что соревнования на уровне любительских клубов были организованы в СССР еще в середине 50-х годов ХХ столетия. В 1957 году в связи с очередной реформой всесоюзного футбола было принято решение о проведении соревнований среди коллективов физической культуры (КФК). В 1959 году состоялся первый розыгрыш Кубка УССР среди КФК. Старт первому чемпионату среди коллективов физкультуры был дан в 1964 году. Соревнования коллективов физкультуры имели грандиозную массовость. Практически в каждом городе или селе была своя команда, которая принимала участие в турнире хотя бы районного уровня.

Главной же наградой для победителей Чемпионата среди любительских команд Украины является возможность перейти на профессиональный уровень и соревноваться во второй лиге первенства страны.