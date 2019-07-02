Игры финальной части турнира ДЮФЛУ показали хорошие перспективы для развития отечественного футбола, - Костюченко

В Киеве прошли финальные игры первенства Детско-юношеской футбольной лиги Украины в возрастной категории U-15. В драматической борьбе юные воспитанники футбольной академии донецкого "Шахтера" со счетом 3:2 обыграли сверстников из львовских "Карпат". Об этом Украинским Новостям сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Наверное одними из самых внимательных зрителей решающего турнира молодых футболистов были руководители УАФ и наставники юношеских и молодежных сборных команд Украины.

"Завершился очередной международный футбольный сезон. Наши игроки повзрослели. И, соответственно переходят в сборные, старшие по возрасту. Просмотрев матчи первенства ДЮФЛУ и пообщавшись с наставниками сборных команд, мы пришли к выводу о неплохие перспективы развития игры №1 в Украине: нам есть кого привлекать к выступлениям в сборных", - поделился с журналистами своими впечатлениями от матчей Детско-юношеской лиги первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

В игре за третье место "Скала" из Моршина уступила воспитанникам академии столичного "Динамо" со счетом 0:2.

После финального матча индивидуальными наградами были отмечены: лучший вратарь - Денис Барченко ("Шахтер"), лучший защитник - Богдан Слюбик ("Карпаты"), лучший полузащитник - Иван Лосенко ("Шахтер"), лучший нападающий - Игорь Горбач ("Динамо"), лучший игрок финальной части - Олег Пушкарев ("Шахтер").

На торжественной церемонии награждения участников приветствовали первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, главный тренер сборной Украины U-15 Сергей Нагорняк и тренер по физподготовке юношеской сборной Украины U-20, которая недавно стала чемпионом мира, Вячеслав Руженцев.

"Поздравляю всех участников финала и болельщиков на главном стадионе юношеских сборных Украины, НТК имени Банникова, - сказал Вадим Костюченко. - Хочу пожелать нашим футболистам того же, что говорил ребятам из сборной Украины Александра Петракова, которые недавно стали чемпионами мира, два года назад: работайте каждую минуту, мечтайте - и вы обязательно добьетесь своей мечты во имя вашего клуба и нашей страны", - отметил приветствуя юных футболистов Вадим Костюченко.