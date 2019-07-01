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01 июля 2019, понедельник, 23:31 50
Политика 2019-07-01T23:31:54+03:00
Українські Новини
ГПУ заочно сообщила о подозрении "главе "ЛНР" Пасечнику

ГПУ заочно сообщила о подозрении "главе "ЛНР" Пасечнику

Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении "главе" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леониду Пасечнику.

Об этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українськi Новини.

Следствием установлено, что 25 ноября 2017 года Пасечник незаконно возглавил террористическую организацию ЛНР.

"Указанное лицо умышленно совершает действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и руководит террористической организацией "ЛНР", - отмечает Сарган.

Она также напомнила, что в отношении Пасечника уже ранее было направлено обвинительное заключение в суд.

"Главе" ЛНР  сообщено о новом подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.1 ст.109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.258-3 (руководство террористической организацией) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Украина ввела санкции против помощника Путина и "главы "ЛНР" Пасечника.

Ранее ЕС ввел санкции против "главы ЛНР" Пасечника.

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