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01 июля 2019, понедельник, 20:07 439
Экономика 2019-07-01T20:30:01+03:00
Українські Новини
"Дарница" вошла в Европейскую Бизнес Ассоциацию

"Дарница" вошла в Европейскую Бизнес Ассоциацию

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) стала членом Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Assosiation – EBA).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Нашей главной задачей в сотрудничестве с ЕВА мы видим участие в решении вопросов, важных для инвестиционного климата страны и развития украинской фармацевтической индустрии", – приводит пресс-служба слова Дмитрия Шимкива, главы совета директоров Darnitsa Group.

"Дарница" также сообщает, что ее специалисты войдут в состав комитетов EBA.

Европейская Бизнес Ассоциация – одно из крупнейших объединений бизнеса в Украине. ЕВА работает 20 лет, в нее входят около 1000 украинских и международных компаний из 59 стран мира. Среди задач ЕВА – помощь бизнесу в налаживании партнерских отношений с правительством и установлении деловых связей с международными и украинскими компаниями.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициаром компании является семья Загорий.

Фармацевика Украины растет в среднем на 11% в год, что втрое быстрее, чем экономика Украины в целом. Отрасль создает 0,83% ВВП страны и обеспечивает 24 млрд грн добавленной стоимости.
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