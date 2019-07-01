Владельцы и СЕО украинских компаний в рамках львовского Jazz Fest провели деловую дискуссионную панель Hyperloop for Business

Как придать ускорение развитию бизнеса в Украине дискутировали во Львове владельцы и СЕО украинских компаний на второй импровизационно-дискуссионной панели Hyperloop for Business в рамках Leopolis Jazz Fest.

По сообщению организаторов, к участию в панели были приглашены основатель корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко, СЕО проекта "Промприлад.Реновация" Юрий Филюк, основатель IDS Group Ukraine и председатель Совета директоров "Мукко" Николай Кмить, основательница и СЕО Ol.factory & Kamana Кристина Курганская, СЕО ресторанов Vapiano Ukraine Константин Меркулов, а также основатель компании "Кормотех" Ростислав Вовк.

"Когда на одной площадке собираются 6 человек-брендов, всегда происходит выброс креатива, что приводит к реактивному ускорению", - пояснили название мероприятия организаторы.

Андрей Здесенко, чья корпорация ежедневно продает 1 млн товаров для дома и гигиены по всему миру (бренды "Фрекен БОК", Smile, Novita и другие), с первых минут отметил, что Украина сегодня сохраняет уникальные возможности для развития и прорыва, имея большой внутренний рынок, хороший экспортный потенциал и прекрасные человеческие ресурсы.

"В налоговой реформе я считаю необходимым обратить внимание на налог на выведенный капитал, ведь это огромный ресурс для развития бизнеса. Это работает во многих странах мира, в частности в Эстонии, где у нас также есть завод, - отметил Здесенко. - Сегодня бизнесу в Украина достаточно сложно получить кредитование под хороший процент, и дополнительный ресурс в виде прибыли, мы будем инвестировать, действительно поможет нам развиваться с совершенно другой скоростью. В таком случае мы сможем конкурировать на мировом рынке".

Об инвестиционном климате говорил и Николай Кмить, отметив, что пока в стране нет финансовой и политической стабильности, ВВП на душу населения находится на низком уровне, а криминогенные и экологические риски огромные, мы будем неинтересны внешним инвесторам.

"К нам не идут инвесторы, потому что покупательная способность населения очень низкая. Общая задача для всех нас - поднять уровень жизни населения", - считает Кмить.

По мнению Ростислава Вовка, в грядущих реформах ключевыми должны стать изменения в судебной системе.

"Лично для себя хочу отметить актуальность партнерства компаний из разных неконкурентных сфер. Там можно найти большую добавленную стоимость и создать интересные коллаборации", - добавил Вовк.

Юрий Филюк акцент на появлении нового мирового тренда - импакт-инвестирования, ведь положительный эффект для общества даже по несколько меньшей доходности бизнеса чрезвычайно полезным явлением.

"Мы считаем необходимым находить баланс в диалоге бизнес-власть-гражданское общество, - отметил Филюк. - В ведении бизнеса мы часто исключаем именно гражданское общество, хотя здесь есть и безопасность, и социальный капитал, и точка влияния на власть. Этот фактор очень важен для общего развития страны".

Кристина Курганская, основатель и СЕО Ol.factory & Kamana отметила, что следует создавать ценности и условия, при которых работники готовы не просто остаться, но и привлекать в бизнес своих близких. "Бизнесу важно сконцентрироваться на своем финансовом здоровье, на построении ценностей и создании благоприятного климата внутри компании".

Это мнение подтвердил и Константин Меркулов с Vapiano: "Необходимо создать такие условия, которые работник будет готов рекомендовать другим. Главное - заинтересованность и вовлеченность. И это должно быть встроенная в компании система на всех ее уровнях".