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01 июля 2019, понедельник, 19:19 877
Верховная Рада и партии 2019-07-01T20:45:02+03:00
Українські Новини
Разумков пообещал убрать Михаила Соколова из списка "Слуги народа", если подтвердится его российское гражданст

Разумков пообещал убрать Михаила Соколова из списка "Слуги народа", если подтвердится его российское гражданство, – СМИ

Михаил Соколов. Фото: censor.net.ua
Михаил Соколов. Фото: censor.net.ua

Политическая партия "Слуга народа" проверяет информацию о российском гражданстве Михаила Соколова, который баллотируется в Верховную Раду Украины под №99 в избирательном списке партии.

Об этом в интервью "Цензор.net" сообщил председатель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

"Если история с гражданством Соколова подтвердится, то действительно будем принимать решение на постпраймериз", — сказал Разумков.

Напомним, Соколов не единственный кандидат от "Слуга народа", к которому у СМИ и общественности возникли вопросы. Например, под №78 в списке идет Ольга Кавун — вместе с отцом она владеет ресторанным бизнесом на территории аннексированного Крыма. Кроме того, Кавун приходится кумой сыну беглого прокурора Виктора Пшонки Артему.

"У нас такой список, что по любому вопросу мы сможем найти компетентное мнение. Кроме того, мы всегда готовы коммуницировать с людьми извне и получать консультации", — заверил Разумков.

Ранее из-за общественного резонанса из списка "Слуги народа" выбыл Дмитрий Спивак, которого называют приближенным Виктора Медведчука.

Напомним, о паспорте Михаила Соколова в своем видеоблоге рассказал одесский активист Сергей Стерненко. В 2001 году кандидат в нардепы получил внутренний российский паспорт, а в 2016 году — спустя 2 года после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии России против Украины на Донбассе — загранпаспорт Российской Федерации (РФ). Эти данные подтверждает Федеральная налоговая служба РФ.

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