Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" планирует увеличить долю экспортных продаж до 40% к 2025 году.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"В 2018 году наша доля экспорта составила 22,8%, в 2017 году доля экспорта была немного выше, но были проблемы и с Узбекистаном, и мы прекратили сотрудничать с Россией. Мы сегодня готовы заменить продажи в Россию другими рынками, но это не только рынки СНГ, это и рынки ЕС, Азии, стран Среднего Востока, Северной Африки", - сказал он.

Также, по словам Костюка, у компании есть планы по выходу на американский рынок с прохождением инспекции FDA.

Он отметил, что по итогам 2019 года компания ожидает рост экспортных продаж, в частности по странам СНГ на 23%, по остальным странам - на 33%.

"Экспорт в денежном выражении планируем получить в размере 1,8-2 млрд гривен и 24-25% долю экспортных продаж. К 2025 году мы намерены увеличить ее до 40% от общего оборота", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".