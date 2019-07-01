За ближайшие полгода Украине нужно выплатить $6 млрд госдолга, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя данные о том, что за первые 4 месяца 2019 года государственный долг вырос на 1,5 млрд долларов, или почти на 2%, достигнув 79,82 млрд долларов, сообщил, что долговая нагрузка на бюджет и экономику Украины достигла критической отметки и продолжает увеличиваться.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Левочкина.

"Госдолг составляет уже почти 80 млрд долларов, и рост на 1,5 млрд за 4 месяца происходит из-за того, что правительство печатает ОВГЗ для наполнения бюджета. В результате долговая петля на шее Украины затягивается еще сильнее", – заявил Сергей Левочкин.

По его словам, за первые 4 месяца расходы на обслуживание госдолга составили 39 млрд гривен, или 13,2% расходов общего фонда госбюджета, то есть только на выплату процентов по госдолгу ушла больше чем каждая 8-я гривна в бюджете. При этом суммарные расходы на погашение и обслуживание госдолга сопоставимы с 51% всех расходов бюджета.

"В нынешней ситуации сохраняются валютные риски рефинансирования госдолга. В оставшееся время до конца года Украине необходимо погасить только валютных долгов на сумму порядка 6 млрд долларов со следующим пиком выплат, приходящимся на сентябрь – 1,9 млрд долларов. Золотовалютные резервы на фоне пиковых выплат в мае (погашения 1 млрд долларов еврооблигаций) уже снизились на 1,2 млрд – до 19,3 млрд долларов. В такой ситуации не удивительно, что начали высказываться мнения о дефолте. Его можно избежать, но только одним путем – через максимально благоприятные условия для экономики. Другого пути выхода из долговой петли нет", – подытожил Сергей Левочкин.