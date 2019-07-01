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01 июля 2019, понедельник, 16:40 38
Экономика 2019-07-01T18:45:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" планирует получить регистрацию лекарств в Швеции, Великобритании, Португалии в 2019

"Фармак" планирует получить регистрацию лекарств в Швеции, Великобритании, Португалии в 2019

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" планирует получить регистрацию лекарств в Швеции, Великобритании, Португалии в 2019 году.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

По его словам, на данный момент в общей доле продаж продукции компании за рубежом  ключевым для "Фармака" является рынок Узбекистана, при этом идет активная работа по поиску новых рынков сбыта.

"Что мы будем развивать в будущем? Это Европа, рынки СНГ - мы только усиливаем там присутствие, в Узбекистане мы компания-производитель №3 на общем рынке фрампроизводителей. Будем развивать Азию, нам интересен Вьетнам, и другие страны, возможно Алжир, Тунис, Египет. Европа, в частности подали продукцию на регистрацию в Швецию, Великобританию, Португалию и планируем получить регистрацию наших продуктов в этих странах в течение 2019 года", - сказал Костюк.

По его словам, продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, и она не отличается от той, которая производится и продается в Украине,

"Это те же самые линии, те же самые подходы к производству, то же сырье, те же параметры качества. Очень много контрагентов, с которыми мы в переписке -тысячи компаний заинтересованы в сотрудничестве с нами, остается выбрать правильный продукт и правильного контрагента. Мы со  всем миром ведем переговоры, но есть ряд вопросов и обязательств, которые  определенный партнер готов на себя взять", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".

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