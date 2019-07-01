"Фармак" отмечает позитивное влияние государственных реформ на фармрынок

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" отмечает позитивное влияние государственных реформ на фармацевтический рынок.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Сложно говорить о конкуренции, рынок на сегодня очень живой, восстанавливается после кризиса и количество активных компаний все больше и больше. А это значит, что рынок становится более требовательным. Большую роль в прошлом году сыграло государство своими реформами - стали более прозрачными правила игры, появилась программа по реимбурсации, которая в 2018 году хорошо себя проявила, начал действовать Национальный перечень лекарств, появилось понятное, прозрачное финансирование госзакупок", - сказал он.

По словам Костюка, влияние государства, то есть доля его средств на рынке возросло за последние годы, рынок стал более цивилизованный.

"В программе реимбурсации мы наиболее активны, самые крупные сейчас и планируем продолжать присутствие, развивать молекулы, которых у нас сейчас нет. Мы понимаем, что эти лекарства необходимы нашим соотечественникам", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".