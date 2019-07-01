"Фармак" отмечает позитивное влияние государственных реформ на фармрынок

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" отмечает позитивное влияние государственных реформ на фармацевтический рынок.\r\nОб этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.\r\n"Сложно говорить о конкуренции, рынок на сегодня очень живой, восстанавливается после кризиса и количество активных компаний все больше и больше. А это значит, что рынок становится более требовательным. Большую роль в прошлом году сыграло государство своими реформами - стали более прозрачными правила игры, появилась программа по реимбурсации, которая в 2018 году хорошо себя проявила, начал действовать Национальный перечень лекарств, появилось понятное, прозрачное финансирование госзакупок", - сказал он.\r\nПо словам Костюка, влияние государства, то есть доля его средств на рынке возросло за последние годы, рынок стал более цивилизованный.\r\n"В программе реимбурсации мы наиболее активны, самые крупные сейчас и планируем продолжать присутствие, развивать молекулы, которых у нас сейчас нет. Мы понимаем, что эти лекарства необходимы нашим соотечественникам", - отметил он.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.\r\nВ 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.\r\nПродукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.\r\nКомпания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".