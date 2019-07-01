В 2019 "Фармак" планирует увеличить прибыль на 24% до 1,3 млрд гривен

В 2019 году по сравнению с 2018 годом крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" планирует увеличить чистую прибыль на 24%, или на 250 млн гривен до 1,3 млрд гривен.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Планируем в этом году прирасти почти на 22% в продажах и около 1,3 млрд гривен получить чистой прибыли, согласно нашему бизнес-плану, но все зависит от конъюнктуры рынка, от ценообразования и других факторов. Сумма кажется такая колоссальная 1,3 млрд гривен, но в этом году мы планируем инвестировать в наше развитие 1 млрд гривен - в новые производственные мощности, новые рабочие места, инфраструктурные объекты, автоматизацию нашего производства, автоматизацию бизнес-процесса, обновление автопарка и так далее", - сказал он.

По словам Костюка, в прошлом году инвестиции в развитие компании составили 834 млн гривен.

"В конце года запустили таблеточное производство, открыли пилотный биотехнологический участок, сделали реконструкцию некоторых помещений контроля качества. Также занимаемся нашими инфраструктурными объектами, например, у нас в Одесской области в городе Затока есть база отдыха "Смуглянка". Около 7-8 лет назад мы там построили жилой комплекс и сегодня он очень популярен. В 2018 году мы открыли на нашем основном производстве столовую и сегодня там пища высокого уровня", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".