"Фармак" рассматривает возможность приобретения новых активов в Украине и за рубежом

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" рассматривает возможность приобретения новых активов в Украине и за рубежом.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Мы проанализировали некоторые страны, посмотрели производителей, но не хотим просто купить ради того, чтобы купить. Расширение бизнеса - одна из наших стратегических целей, есть профили компаний, которые мы готовы купить. Мы сейчас работаем с посредниками, которые помогают нам выбрать цель для покупки, по нашим критериям - это размер компании, тип их бизнеса, продуктового портфеля и стоимость компании", - сказал он.

По словам Костюка, компания рассчитывает получить максимальную синергию в случае покупки новых активов.

"Найти сложно. Мы смотрели Польшу, Грецию, Испанию, Турцию, Украину, Латвию. Была одна компания, но ее уже покупают", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".