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  • Украина может увеличить экспорт шлаков в Европу в 3-4 раза, поправив внутренние документы, - Тишин
01 июля 2019, понедельник, 14:10 416
Политика 2019-07-01T16:30:04+03:00
Українські Новини
Украина может увеличить экспорт шлаков в Европу в 3-4 раза, поправив внутренние документы, - Тишин

Украина может увеличить экспорт шлаков в Европу в 3-4 раза, поправив внутренние документы, - Тишин

Евгений Тишин, фото ГМК-Центр
Евгений Тишин, фото ГМК-Центр

Европейские страны запрещают импорт отходов. Украина же может в разы увеличить объемы экспорта шлаков, переведя их из классификации отходов в разряд продукта.

Об этом заявил Евгений Тишин, менеджер по продажам ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог", во время круглого стола "Техногенные отходы. Как увеличить использование промышленных шлаков в Украине", пишет профильное издание ГМК-Центр.

Проблему экспорта шлаков в Европу можно сравнительно легко решить, увеличив при этом внешние поставки промышленных отходов в ЕС, утверждает он.

"Последние несколько лет мы экспортируем 60-70 тыс. т шлака в страны ближнего зарубежья – Беларусь, Литву, Молдову. В Европе – Польше, Германии, Великобритании – большой спрос на шлак. Но эти страны запрещают импорт отходов. Их все устраивает, но у них есть запрет на импорт отходов.  Мы могли бы экспортировать в 3-4 раза больше, чем сейчас. Для этого нужно перевести шлак из классификации отходов в разряд побочного продукта или просто продукта", – пояснил Евгений Тишин.

Он считает, что нужно внести изменения в технические условия ДСТУ. Имея лабораторное исследование от сертифицированной лаборатории, можно сделать паспорт качества в соответствии с ДСТУ.

Уровень утилизации отходов металлургических комбинатов и ТЭС в Украине по сравнению с Европой остается низким. Украина перерабатывает примерно 45% металлургических шлаков, тогда как в ЕС этот показатель превышает 90%.

Оставшаяся часть промышленных отходов в отрасли (55%) просто накапливается в отвалах. Ситуация с ТЭС еще хуже: в Украине утилизируется только 7,7% отходов, тогда как в Европе – 43%.
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