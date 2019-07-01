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  • Україна може збільшити експорт шлаків в Європу в 3-4 рази, поправивши внутрішні документи, - Тішин
01 липня 2019, понеділок, 14:10 237
Політика 2019-07-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
Україна може збільшити експорт шлаків в Європу в 3-4 рази, поправивши внутрішні документи, - Тішин

Україна може збільшити експорт шлаків в Європу в 3-4 рази, поправивши внутрішні документи, - Тішин

Євген Тішин, фото ГМК-Центр
Євген Тішин, фото ГМК-Центр

Європейські країни забороняють імпорт відходів. Україна ж може в рази збільшити обсяги експорту шлаків, перевівши їх з класифікації відходів у розряд продукту.

Про це заявив Євген Тішин, менеджер з продажу ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", під час круглого столу "Техногенні відходи. Як збільшити використання промислових шлаків в Україні", пише профільне видання ГМК-Центр.

Проблему експорту шлаків в Європу можна порівняно легко вирішити, збільшивши при цьому зовнішні поставки промислових відходів в ЄС, стверджує він.

"Останні кілька років ми експортуємо 60-70 тис. т шлаку в країни ближнього зарубіжжя – Білорусь, Литву, Молдову. В Європі – Польщі, Німеччини, Великобританії – великий попит на шлак. Але ці країни забороняють імпорт відходів. Їх все влаштовує, але у них є заборона на імпорт відходів. Ми могли б експортувати в 3-4 рази більше, ніж зараз. Для цього потрібно перевести шлак з класифікації відходів у розряд побічного продукту або просто продукту", – пояснив Євген Тішин.

Він вважає, що потрібно внести зміни в технічні умови ДСТУ. Маючи лабораторне дослідження від сертифікованої лабораторії, можна зробити паспорт якості відповідно до ДСТУ.

Рівень утилізації відходів металургійних комбінатів і ТЕС в Україні порівняно з Європою залишається низьким. Україна переробляє приблизно 45% металургійних шлаків, тоді як в ЄС цей показник перевищує 90%.

Частина промислових відходів в галузі (55%) просто накопичується у відвалах. Ситуація з ТЕС ще гірше: в Україні утилізується лише 7,7% відходів, тоді як в Європі – 43%.
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