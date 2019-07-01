"Фармак" планирует стать первой украинской фармкомпанией, вышедшей на рынок США

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" планирует стать первой украинской фармацевтической компанией, которая выйдет на рынок США.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Мы первая фармкомпания из Украины, которая может выйти на рынок США. Регистрация продукта в США обычно занимает 2 года. Планы грандиозные и мы не хотим останавливаться, но для нас остается приоритетным украинский рынок, ведь мы тут лидеры", - сказал он.

По словам Костюка, сейчас идет активная подготовка к получению сертификата FDA.

"Создана рабочая группа, проект, есть независимые консультанты, их несколько по разным направлениям, которые помогают нам сделать правильные акценты, потому что некоторые требования FDA отличаются от требований GMP. Все зависит от нашего партнера, от регуляторного органа, от инспектората FDA. Мы передали нашему партнеру регистрационное досье и они должны подать его на регистрацию и потом от 3 до 6 мес. может занять процедура визита инспекторов на "Фармак". Поэтому, если все будет хорошо, то до конца года мы будем принимать инспекторов FDA", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".