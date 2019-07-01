подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Исполнительный директор ПАО "Фармак" Владимир Костюк: в 2018 украинский фармрынок показал хорошую динамику и вырос на 21,7%
01 июля 2019, понедельник, 13:40 784
Экономика 2019-07-01T13:52:31+03:00
Українські Новини
Исполнительный директор ПАО "Фармак" Владимир Костюк: в 2018 украинский фармрынок показал хорошую динамику и в

Исполнительный директор ПАО "Фармак" Владимир Костюк: в 2018 украинский фармрынок показал хорошую динамику и вырос на 21,7%

Исполнительный директор крупного производителя лекарственных препаратов компании "Фармак" Владимир Костюк отмечает, что в 2018 году украинский фармацевтический рынок показал хорошую динамику и вырос на 21,7%, при этом его объем составил 85 млрд гривен.

Об этом он сказал  в интервью Українським Новинам.

" В 2018 году он (объем рынка) составил 85 млрд гривен - где-то около 3,1 млрд долларов. За прошлый год украинский рынок показал хорошую динамику и вырос на 21,7%. Он стал одним из самых быстрорастущих  в Украине, очень динамичный, технологичный, и мы ожидаем, что он и дальше будет расти. Признаюсь,  мы недооценили перспективы развития рынка в Украине, поэтому, наверное, свои темпы прироста заложили ниже, чем по факту получился общий рынок, и немного потеряли", - сказал он.

При этом, по словам Костюка, компания внесла необходимые корректировки и готова к изменениям.

"В течение последних лет была стабильность, фармрынок рос очень хорошими темпами. Поэтому в целом бизнес-климат я бы охарактеризовал позитивно, на это указывают и наши действия, о которых я говорил: 1 млрд инвестиций на развитие. Потому что мы верим в нашу страну и развитие отрасли", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".

Больше новостей о: Фармак Владимир Костюк

Архив
Новости
"Фармак" планирует стать первой украинской фармкомпанией, вышедшей на рынок США 14:30
ГБР подтвердило обыски на "Прямом", о которых заявил Портнов 14:22 Дополнено
Услугами бесплатных обследований "Врач в Вашем доме" уже воспользовались 84 тыс. киевлян, – КГГА 14:10
Украина может увеличить экспорт шлаков в Европу в 3-4 раза, поправив внутренние документы, - Тишин 14:10
Партия Зеленского теряет голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко 14:00
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастут с июля: на сколько и для кого 23:53
больше новостей
Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения 16:08
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Попкорн. Фото: pixabay
Лучшие сериалы июня по версии BBC Сulture 09:00
Sea Breeze-2019. Фото:
Фото дня: Военные катера Грузии и США эффектно прибыли на Sea Breeze-2019 в Одессу 17:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok