Исполнительный директор ПАО "Фармак" Владимир Костюк: в 2018 украинский фармрынок показал хорошую динамику и вырос на 21,7%

Исполнительный директор крупного производителя лекарственных препаратов компании "Фармак" Владимир Костюк отмечает, что в 2018 году украинский фармацевтический рынок показал хорошую динамику и вырос на 21,7%, при этом его объем составил 85 млрд гривен.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

" В 2018 году он (объем рынка) составил 85 млрд гривен - где-то около 3,1 млрд долларов. За прошлый год украинский рынок показал хорошую динамику и вырос на 21,7%. Он стал одним из самых быстрорастущих в Украине, очень динамичный, технологичный, и мы ожидаем, что он и дальше будет расти. Признаюсь, мы недооценили перспективы развития рынка в Украине, поэтому, наверное, свои темпы прироста заложили ниже, чем по факту получился общий рынок, и немного потеряли", - сказал он.

При этом, по словам Костюка, компания внесла необходимые корректировки и готова к изменениям.

"В течение последних лет была стабильность, фармрынок рос очень хорошими темпами. Поэтому в целом бизнес-климат я бы охарактеризовал позитивно, на это указывают и наши действия, о которых я говорил: 1 млрд инвестиций на развитие. Потому что мы верим в нашу страну и развитие отрасли", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".