В 2019 "Фармак" рассчитывает занять долю на рынке лекарств в 6,1%

В 2019 году крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" рассчитывает занять долю на отечественном рынке лекарств в 6,08-6,1%.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Мы составили карту развития "Фармака", определили вектор и согласовали план увеличения продаж. В этом году хотим расти выше, чем рынок. Я ожидаю, что к концу года доля рынка у "Фармак" составит 6,08-6,1%. Сегодня государство очень сильно влияет на объем рынка, чуть больше 12% - это государственные деньги", - сказал он

Поэтому, по словам Костюка, многое будет зависить от государственной активности в сегментах, в которых находится продукция компании.

"В основном наша продукция продается в таблеточных формах, около 12% продаж - ампульная продукция. У нас кроме таблеток, ампул, флаконов есть твердые капсулы и мягкие желатиновые капсулы и мази, преднаполненные шприцы, картриджи, поэтому формы выпуска у нас действительно разнообразные", - сказал он.

Костюк уточнил, что 70% сырья для производства лекарств компания покупает за границей.

"Если говорить о нашем сырье, то в Украине промышленность не сильно развита и около 70% мы покупаем за границей. В США, Индии, Германии, Китае, мы смотрим не только цену сырья и материалов, но и на их качество. Все наши поставщики АФИ (активных фармацевтических ингридиентов) имеют сертификат GMP, мы тщательно их проверяем", - сказал он.

По словам Костюка, "Фармак" регулярно проводит аудит этих компаний, кроме того, в Шостке у компании есть собственное предприятие по производству АФИ.

"Мы стараемся производить там субстанции, которые интересны с точки зрения конечного выпуска - которые сложно сделать. Также мы сами производим стратегические для нас субстанции, чтобы не на 100% зависеть от поставщика. Ну и конечно, так как мы хотим иметь специализацию глобальную, не только в Украине, а и в Европе, США, то для стратегических продуктов, мы не просто планируем производство в Киеве, а досконально изучаем и изготовление субстанции. Будучи уверенными в поставщике, мы готовы конкурировать не только качеством, но и ценой", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".