International Society for Human Rights увидела в суде по Януковичу признаки "политически мотивированного преследования", - адвокаты

International Society for Human Rights (Международное общество по правам человека (МОПЧ)) официально признало дело о потере Крыма против четвертого Президента Украины Виктора Януковича "политически мотивированным преследованием", которое "не отвечает общепринятым стандартам права на справедливый суд" и выявило как минимум 68 грубых нарушений украинского законодательства, международных норм и практики Европейского суда по правам человека.

Об этом говорится в заявлении адвокатов экс-президента.

Эксперты МОПЧ проводили мониторинг на протяжении всего слушания дела о потере Крыма – с мая 2017 года.

Среди ключевых нарушений эксперты выделили следующие:

- суд отказал в применении Европейской Конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, ратифицированной Украиной; суд не обеспечил надлежащие вызовы Виктора Януковича и провел подготовительное и все последующие заседания без участия Виктора Януковича; суд отказал в допросе свидетелей защиты в режиме видеоконференции с использованием инструментов международной правовой помощи;

- суд отказал в заслушивании большинства ключевых свидетелей защиты, в организации перекрестных допросов свидетелей обвинения; суд отказал в приобщении экспертных заключений независимых международных экспертов из США, Великобритании, Швейцарии, Украины и других доказательств защиты; суд не дал оценку аргументам защиты о недопустимости доказательств обвинения. Суд также отказал в изучении различных видео-доказательств целиком и допускал просмотр лишь отрывков, что препятствовало всестороннему изучению контекста таких видео-доказательств;

- Генпрокурор Юрий Луценко вмешивался в судебный процесс – он был информирован о составе судебной коллегии Оболонского суда еще до момента распределения с помощью автоматизированной системы; он заявлял о рассмотрении дела в "заочном" режиме еще до того, как такое решение было принято судом. Изменения законодательства были инициированы лишь для того, чтобы дать возможность Генеральному прокурору осудить конкретно Виктора Януковича;

- подконтрольные обвинению защитники из Центра бесплатной правовой помощи незаконно назначались судом и менялись, если они отказывались выполнять "поручения" ГПУ и власти;

"Мы, как сторона защиты, неоднократно указывали на многочисленные грубейшие нарушения в деле о потере Крыма. Теперь они подтверждены также и независимыми международными наблюдателями. Всего было 89 заседаний. И 68 серьезных нарушений, согласно заключению экспертов, – это яркое подтверждение политического характера данного дела.

Отчет международных наблюдателей доказывает, что приговор четвертому Президенту Виктору Януковичу является "заказом" его политических оппонентов", - подчеркнул один из адвокатов, представляющих Виктора Януковича, Виталий Сердюк.

Международное общество защиты прав человека (нем. Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, англ. International Society for Human Rights, МОПЧ) начало свою деятельность в 1972 году в городе Франкфурте-на-Майне (ФРГ) как региональная общественная организация, которая руководствовалась принципами, изложенными во Всеобщей декларации прав человека.

Распространив свою деятельность за пределы Германии, Общество стало международным (1981). В данное время в состав МОПЧ входят 46 национальных секций и групп, которые действуют в странах Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки. Правозащитная деятельность МОПЧ распространяется более чем на 90 стран мира. Деятельность структур Общества координирует Международный секретариат (Франкфурт-на-Майне).