После запуска энергорынка сбоев в поставках электроэнергии не будет, - Центрэнерго

Сегодня в Украине стартовал новый рынок электроэнергии. По словам и.о. главы правления ПАО "Центрэнерго" Петра Кравца все работает в штатном режиме, в поставках электроэнергии сбоев не ожидается.

"Рынок запущен, торги идут, ждем результатов. С сегодняшнего дня ситуация должна быть лучше, чем раньше. Сбоев не ожидается в поставках электроэнергии. Цена для населения не меняется, сбоев не будет, все работает в штатном режиме, предприятия работают, как обычно, просто сама система поставок электроэнергии у нас немного меняется, но ничего катастрофического не предвидится", - подчеркнул и.о. главы правления ПАО "Центрэнерго".

Петр Кравец также отметил важность своевременного запуска реформы для Украины.

"Своевременный запуск рынка - это, безусловно, для Украины продвижение в реформах", - отметил Кравец.

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

По словам директора госпредприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка э/э – на рынке "на сутки вперед" (РСВ) – свидетельствуют об успешном старте реформы рынка э/э.