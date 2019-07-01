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01 июля 2019, понедельник, 12:00 158
Силовые структуры 2019-07-01T14:30:04+03:00
Українські Новини
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам

Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам

Анатолий Могилев. Фото: пресс-служба
Анатолий Могилев. Фото: пресс-служба

Лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев заявил, что намерен восстановить справедливые пенсии людям в погонах.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Как подчеркнул сам Анатолий Могилев, отстаивание прав силовиков на достойные материальное обеспечение и социальную защиту – один из главных приоритетов деятельности его команды.

Политик отметил, что Кабмин Украины своими незаконными действиями последние годы урезал пенсии силовикам.

"Те, кто вышел на пенсию 10-15 лет назад получают почти вдвое меньше людей, которые на пенсии лишь несколько лет. Но и они тоже будут получать пенсию меньше тех военнослужащих и правоохранителей, которые выйдут на пенсию после 1 марта 2018 года", – разъяснил лидер партии "Незалежність".

Могилев уверен, что правительство с помощью запутанных формулировок о перерасчете с 1 марта 2018 года пенсий военнослужащим просто "обкрадывает" ветеранов-силовиков. Он также обвинил Кабмин в самовольном уменьшении максимального размера пенсий. В качестве примера политик привел данные о том, что если раньше военнослужащие могли рассчитывать на пенсию в размере 90 % от денежного обеспечения, то теперь ее максимальный размер не может превышать 70 %.

По мнению Анатолия Могилева, такие решения не просто ведут к пенсионной уравниловке, но и являются прямым нарушением статьи 22 Конституции Украины, которая четко определяет, что принятие новых законодательных актов не может сужать содержание и объем действующих прав и свобод.

Лидер партии "Незалежність" заверил, что в парламенте он и его единомышленники сделают все возможное для отмены незаконных актов прошлой власти, направленных на ухудшение материального обеспечения пенсионеров-военнослужащих и пенсионеров-правоохранителей.

Анатолий Могилев убежден: люди в погонах должны быть уверены в завтрашнем дне и чувствовать не на словах, а на деле защиту со стороны государства.

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