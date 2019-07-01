Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" отмечает высокий уровень автоматизации процессов в компании.\r\nОб этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.\r\n"Очень активно IT входит в фармацевтику - это и медицинское оборудование и методы диагностики. "Фармак" не отстает от мировых трендов - уже очень много проектов внедрили в компании - прозрачная система отчетности, бюджетирования, планирование производства, продаж, система документооборота, оценка и обучение персонала - и все это у нас уже не первый год работает. Хотя «must have» на рынке становится только сейчас и об этом активно говорят", - сказал он.\r\nПри этом Костюк отметил, что сегодня уровень автоматизации процессов в "Фармак" – очень высокий.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.\r\nВ 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.\r\nПродукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.\r\nКомпания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".