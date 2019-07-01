В 2019 "Фармак" планирует вывести на рынок 18 брендов лекарств

В 2019 году крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" планирует вывести на рынок 18 брендов лекарств.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Мы ежегодно планируем выводить около 20 продуктов, в 2018 году вывели 34 новые номенклатурные позиции, а это 17 брендов, в этом году планируем вывести 28 SKU и 18 международных непатентованных названий. В прошлом году мы приняли стратегическое решение, что будем развивать 2 портфеля, которые у нас не были сильно развиты - это препараты для лечения астмы и психиатрия", - сказал он.

По словам Костюка, компания вывела на рынок противоастматический продукт "Фривэй комби" и в этом году планирует расширить эти два направления, а также другие портфели лекарств.

"Что касается портфелей, то наиболее сильные у нас противопростудные препараты, офтальмология и кардиология. Нет такого продукта, который бы занимал в доле наших продаж более 5%. Я считаю, что диверсификация- это хорошо. Если что-то случилось, сработали сезонные факторы, возникли какие-то проблемы с поставками субстанций, то это не сильно влияет на наши результаты", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".