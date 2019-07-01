подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
01 июля 2019, понедельник, 09:52 168
Политика 2019-07-01T09:52:37+03:00
Українські Новини
Саботаж со стороны бывшей власти может привести к развалу страны, - Могилев

Саботаж со стороны бывшей власти может привести к развалу страны, - Могилев

Анатолий Могилев. Скриншот видео.
Анатолий Могилев. Скриншот видео.

Процесс освобождения украинских пленных должен проходить в тесной координации с госструктурами.

Об этом заявил лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев в ток-шоу на телеканале NewsOne, говорится на сайте политсилы. При этом политик отметил, что в День Конституции пришлось признать, что Украина теряет ряд признаков государственности.

"У государства забрали монополию на силу... А первопричина этих событий – война на Востоке", – подчеркнул Анатолий Могилев, Министр внутренних дел Украины в 2010-2011 годах.

Могилев раскритиковал прошлую власть за бездеятельность и непрофессионализм, которые не позволили остановить военный конфликт, и высказал мнение, что новые политики должны взять на себя ответственность и разработать план по прекращению войны. "Если мы будем продолжать войну, то опять кто-то будет брать пленных, кто-то – их освобождать, и в этих волнах мы будем еще долго бултыхаться", – уверен Могилев.

Он призвал отказаться от обвинений в адрес Президента, который всего месяц пребывает на должности, и заявил, что в Украине наблюдается дичайший саботаж по отношению к действующему главе государства со стороны правительства и парламента, имеющих 3% доверия. По словам лидера Партии "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ", этот бойкот показывает, что решение о перевыборах ВР было принято правильно и своевременно.

"Надо убирать остатки старой власти и консолидировать профессионалов, совместно заниматься восстановлением мира в стране и развитием Украины", – резюмировал Анатолий Могилев.

Больше новостей о: Анатолий Могилев

Архив
Новости
Парубий против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады 12:04
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
ЦИК заказал на 1,4 млн больше бюллетеней для выборов Рады, чем для выборов Президента 11:42
С 1 июля в Украине подорожала биометрика: новые расценки 11:21
Богдан поддерживает введение русского языка как регионального на Донбассе 11:19
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастут с июля: на сколько и для кого 23:53
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
больше новостей
Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения 16:08
Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
Попкорн. Фото: pixabay
Лучшие сериалы июня по версии BBC Сulture 09:00
Sea Breeze-2019. Фото:
Фото дня: Военные катера Грузии и США эффектно прибыли на Sea Breeze-2019 в Одессу 17:19
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok