"Фармак" планирует привлечь у ЕБРР кредит 15 млн евро для развития производства

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" планирует привлечь у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере около 15 млн евро для развития производства.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Мы выплатили кредит ЕБРР, и сейчас находимся на этапе переговоров по привлечению нового в размере около 15 млн евро на 5 лет. В том числе и для финансирования новых производственных мощностей, нового лабораторно-производственного комплекса. В этом году запланирована реконструкция наших очистных сооружений, много инвестируем в IT, в автоматизацию производства", - сказал он.

Костюк ожидает, что в течение 1-2 месяцев будет подписан финальный договор, при этом основные сроки и условия его уже согласованы.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".