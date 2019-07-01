Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" планирует инвестировать в строительство нового лабораторно-производственного комплекса 40 млн долларов.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Он (комплекс) будет состоять из 8 этажей, в том числе 3 этажа парковки, вдоль улицы Заводской на территории завода. В его строительство мы инвестируем около 40 млн долларов со всем оборудованием, строительными работами, перемещением. Это большой проект, мы планируем запустить его 2021 году. Комплекс будет современный, мы сотрудничаем с одним очень известным украинским дизайнером", - сказал он.

По словам Костюка, сейчас идет тендер по выбору подрядчика строительства.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".