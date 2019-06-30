подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
30 июня 2019, воскресенье, 20:44 402
Политика 2019-06-30T20:46:38+03:00
Українські Новини
Зеленский идет по стопам Порошенко, отказываясь от мирных переговоров, – Ляшенко

Зеленский идет по стопам Порошенко, отказываясь от мирных переговоров, – Ляшенко

Президент Украины Владимир Зеленский идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко, отказываясь от прямых переговоров о мире в стране. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Глеб Ляшенко.

"Как ни прискорбно говорить, но это факт. Зеленский повторяет милитаристскую риторику Порошенко, подобно ему ездит на передовую красоваться в каске и бронежилете не по размеру (вероятно, том же, в котором это делал Пётр Алексеевич). Зеленский всё так же тянет Украину в НАТО и всё так же отказывается напрямую говорить о мире со всеми заинтересованными сторонами", – отметил Ляшенко.

Он также напомнил, что Владимир Зеленский раскритиковал возвращение Виктором Медведчуком четырех военнопленных, хотя сам ничего не сделал в этом направлении

"Кроме того, Зеленский ничего не делает для освобождения военнопленных. А Виктор Медведчук делает, освобождает пленных и тем самым вызывает у гаранта злобу, зависть и раздражение. Представьте на минуточку счастливое лицо матери вернувшегося из плена украинского военного с одной стороны, а с другой – недовольную физиономию верховного главнокомандующего Зе. Честно говоря, противно это видеть", – заявил политолог.

По его словам, нарушая все свои предвыборные обещания Зеленский фактически становится копией Порошенко.

"Владимир Зеленский нарушает собственные предвыборные обещания, игнорирует запросы украинского общества, которое вознесло его в президентское кресло. От Зеленского ждали мира, он обещал вернуть военнопленных, он клеймил Порошенко за то, что Пётр Алексеевич делает бизнес на войне. Теперь всем ясно, что это было предвыборной технологией, а на самом деле Зеленский стал копией Порошенко. Того самого Порошенко, которого он столь беспощадно и лицемерно критиковал", – резюмировал Ляшенко.
Архив
Новости
Зеленский идет по стопам Порошенко, отказываясь от мирных переговоров, – Ляшенко 20:44
ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской 19:55
В Украину возвращается жара: 10 способов использовать кондиционер и экономить 19:07
Состоялись первые конкурентные торги на новом рынке электроэнергии 18:12
ПАСЕ требовала от России освобождения моряков для возвращения в ассамблею, - посол 18:07
больше новостей
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастут с июля: на сколько и для кого 23:53
"Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании 10:50
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
больше новостей
Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения 16:08
Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
В Польше приняли закон о нулевой ставке налога на доходы от физлиц 09:00
Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы 09:30 Мнение
Гриневич в мае получила зарплату почти в четыре раза больше оклада 11:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok