Состоялись первые конкурентные торги на новом рынке электроэнергии

ГП "Оператор рынка" провел первые торги на рынке на сутки вперед. В объединенной энергосистеме Украины объем продажи электроэнергии на 1 июля 2019 года составил 150895.100 МВт.ч, средневзвешенная цена - 1594.188 грн/МВт.ч. По Бурштынскому острову продано 9435.900 МВт.ч по 1776.029 грн/МВт.ч. Таким образом цены закрытия ниже установленных предельных цен на период максимальной нагрузки. Об этом сообщили в госпредприятии.

Рынок на сутки вперед – это основной биржевой сегмент нового рынка электроэнергии, где происходит продажа электроэнергии, которая будет поставлена на следующий день.

На рынке на сутки вперед на 9 месяцев установлены предельные цены (prices cap) электроэнергии. Они были введены НКРЭКУ для безопасного режима открытия рынка. Ранее Оператор рынка определил эти цены согласно методике, принятой НКРЭКУ. Для электроэнергии в период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составляет 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) – 2048,23 грн за МВт (без НДС).

Напомним, сегодня прошли торги для поставки электроэнергии на 1 июля 2019 года, когда начнет функционировать новый рынок электроэнергии в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), что было определено Законом Украины "О рынке электрической энергии", принятым в июле 2017 г.