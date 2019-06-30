Аттракцион-батут с детьми и взрослыми сдуло ветром в Кривом Роге

7 человек, в том числе 5 детей, травмированы в результате несчастного случая на аттракционе-батуте в микрорайоне Восточный-2 в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Кривом Роге.

Сообщается, что детский надувной батут совершил переворот из-за сильного порыва ветра.

В результате происшествия 2 женщины были госпитализированы во вторую городскую больницу, 5 детей получили ушибы.

Проводится проверка.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании под детьми сдулся батут, 8 пострадавших.

Также в Харькове погибла 17-летняя девушка от удара током от батута. Владельцу батута грозило 8 лет тюрьмы.