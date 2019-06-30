Аттракцион-батут с детьми и взрослыми сдуло ветром в Кривом Роге

7 человек, в том числе 5 детей, травмированы в результате несчастного случая на аттракционе-батуте в микрорайоне Восточный-2 в Кривом Роге (Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Кривом Роге.\r\nСообщается, что детский надувной батут совершил переворот из-за сильного порыва ветра.\r\nВ результате происшествия 2 женщины были госпитализированы во вторую городскую больницу, 5 детей получили ушибы.\r\nПроводится проверка.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Великобритании под детьми сдулся батут, 8 пострадавших. \r\nТакже в Харькове погибла 17-летняя девушка от удара током от батута. Владельцу батута грозило 8 лет тюрьмы.