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30 июня 2019, воскресенье, 16:34 1565
Происшествия 2019-06-30T16:35:27+03:00
Українські Новини
Аттракцион-батут с детьми и взрослыми сдуло ветром в Кривом Роге

Аттракцион-батут с детьми и взрослыми сдуло ветром в Кривом Роге

Батут. Фото: pixabay
Батут. Фото: pixabay

7 человек, в том числе 5 детей, травмированы в результате несчастного случая на аттракционе-батуте в микрорайоне Восточный-2 в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Кривом Роге.

Сообщается, что детский надувной батут совершил переворот из-за сильного порыва ветра.

В результате происшествия 2 женщины были госпитализированы во вторую городскую больницу, 5 детей получили ушибы.

Проводится проверка.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании под детьми сдулся батут, 8 пострадавших.

Также в Харькове погибла 17-летняя девушка от удара током от батута. Владельцу батута грозило 8 лет тюрьмы.

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