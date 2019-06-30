Сегодня проходят выборы в 66 территориальных общинах

В воскрескнье, 30 июня, проходят выборы в 66 объединенных территориальных общинах: депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передают Українські Новини.

"Сегодня первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей в 66 объединенных территориальных общинах (7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТО)", - сообщил он.

Выборы достоятся в таких областях: в Винницкой области - в 5 ОТО; Волынской области - в 1 ОТО; Житомирской области - в 2 ОТО; Запорожской области - в 4 ОТО; Ивано-Франковской области - в 1 ОТО; Киевской области - в 5 ОТО; Кировоградской области - в 1 ОТО; Луганской области - в 8 ОТО; Николаевской области - в 12 ОТО; Одесской области - в 4 ОТО; Полтавской области - в 1 ОТО; Ривненской области - в 3 ОТО; Сумской области - в 4 ОТО; Харьковской области - в 1 ОТО; Херсонской области - в 2 ОТО; Хмельницкой области - в 1 ОТО; Черкасской области - в 3 ОТО; Черновицкой области - в 2 ОТО, а также в Черниговской области - в 6 ОТО.

Также 30 июня проходят дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТО - в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

В среду, 26 июня, ЦИК зарегистрировал избирательные списки 21 политической партии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на выборы 21 июля.

В ЦИКе снова утвердят очередность партий в избирательном бюллетене.