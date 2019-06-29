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29 июня 2019, суббота, 21:48 12
Происшествия 2019-06-29T21:54:58+03:00
Українські Новини
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице

Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице

ДТП на трассе
ДТП на трассе "Харьков - Симферополь". Фото: полиция Запорожской области

2 человека погибли и 6 (в том числе 2 детей) госпитализированы в результате столкновения легковых автомобилей Daewoo Sens и Toyota Avensis на трассе "Харьков - Симферополь" 28 июня в Васильевском районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, около 11:10 возле села Каменское водитель Daewoo выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota.

В результате 32-летний водитель и его 28-летняя пассажирка погибли на месте аварии, а находившаяся в салоне 2-летняя девочка госпитализирована.

Также в больницу доставили водителя Toyota и его четверых пассажиров, в том числе 14-летнюю девочку.

ДТП на трассе ДТП на трассе "Харьков - Симферополь". Фото: полиция Запорожской области

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двоих и более человек) Уголовного кодекса.

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