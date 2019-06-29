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29 июня 2019, суббота, 18:10 895
Азия 2019-06-29T18:10:45+03:00
Українські Новини
Жена правителя Дубая сбежала в Германию и прихватила $40 миллионов, - СМИ

Жена правителя Дубая сбежала в Германию и прихватила $40 миллионов, - СМИ

Жена правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида и единокровная сестра короля Иордании принцесса Хая сбежала вместе с 40 миллионами долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

По некоторым предположениям Хая скрывается в Германии вместе со своими малолетними детьми. Там она попросила убежища, сразу подав на развод после прибытия. 

По предположениям СМИ, именно этот семейный разрыв вызвал изменения климата в отношениях Германии и ОАЭ. Сообщается, что правитель Дубая выступал с требованиями к Берлину по возвращению обратно всех членов его семьи, однако европейское государство не выдало их.

В прошлом году дочь шейха принцесса Латифа пыталась сбежать от отца и получить политическое убежище в США. Девушку поймали, вернули в ОАЭ, где она, по данным СМИ, находится в заключении.

Перед побегом принцесса Латифа записала несколько видеообращений, в которых рассказывала, что ранее уже провела 2 года в тюрьме после другой неудачной попытки побега. Ее сторонники убеждены, что дочь шейха накачивают наркотиками и держат в заключении, чтобы она "не опозорила отца".

Они рассчитывают, что принцесса Хайя аль Хуссейн сможет рассказать о состоянии Латифы.

Как сообщают Українські Новини, дочь эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума попыталась сбежать на яхте из страны, но была поймана.

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