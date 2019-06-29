Барабанщика группы Guns' N' Roses ранили в живот ножом

Бывший барабанщик американской рок-группы Guns' N' Roses Стивен Адлер был госпитализирован после того, как его ранили ножом в живот. Об этом сообщает TMZ.

Неизвестный позвонил в службу спасения из дома музыканта в Лос-Анджелесе. Как сообщают сотрудники полиции, музыканту нанесли ножевое ранение в живот. Медики сообщили, что полученная травма не угрожает жизни Адлера. Существует также и предположение, что барабанщик мог покалечить сам себя, поскольку долгое время он страдал от наркотической зависимости. Из-за этого ему в 1990 году пришлось оставить музыкальный коллектив.

Стивен Адлер играл в группе Guns' N' Roses в годы ее расцвета в конце 80-х - начале 90-х. Он участвовал в записи культового альбома "Appetite For Destruction", но был уволен из коллектива в 1990 году из-за чрезмерного пристрастия к наркотикам.

Летом 2016 года он принял участие в двух концертах вместе с другими участниками Guns N' Roses - вокалистом Экслом Роузем, гитаристом Слэшем и басистом Даффом МакКэганом. Но затем из-за проблем со спиной был вынужден уступить свое место за ударной установкой другому музыканту. По данным журнала Forbes группа Guns' N' Roses на протяжении последних лет неизменно входит в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов планеты. По итогам 2018 года их доходы составили $71 млн.

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