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28 червня 2019, пʼятниця, 22:15 6
Європа 2019-06-28T22:29:00+03:00
Українські Новини
В Італії кур'єри Glovo влаштували протест через низьку зарплату

В Італії кур'єри Glovo влаштували протест через низьку зарплату

Протест кур'єрів Glovo в Болоньї (Італія).
Протест кур'єрів Glovo в Болоньї (Італія).

У п'ятницю, 28 червня, в італійському місті Болонья кур'єри-велосипедисти компанії Glovo вийшли на протест через низьку оплату праці.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Протестувальники частково зайняли проїжджу частину в центрі Болоньї на площі Маджоре (Piazza Maggiore).

Вони вишикували в ряд свої робочі жовті рюкзаки на проїжджій частині і палили фаєри. Також кур'єри тримали транспаранти: "Glovo нас вбиває", "Оплачуйте нам свята", "Національний протест" та інші.

За їх словами, саме низька оплата праці змусила зробити цей крок.

Протест кур'єрів Glovo в Болоньї (Італія)Протест кур'єрів Glovo в Болоньї (Італія)

Як повідомляли Українські Новини, в Україні Glovo також вже встигла оскандалитися. У січні 2019 співробітниці апарату Верховної Ради доставили на роботу їжу з фаст-фуду з матами на упаковці. Glovo, яка займається доставкою їжі mcdonald's, пояснила, що замовлення отримують індивідуальне маркування. На пакет в ресторані наносяться останні три літери номера замовлення, вони формуються автоматично.

Протести працівників Glovo відбуваються не вперше. В кінці травня в Барселоні (Іспанія) сотні демонстрантів протестували проти політики компанії, яка не передбачає страховки для працівників. Тоді прямо під офісом компанії Glovo кур'єри масово спалили свої робочі рюкзаки. Цей протест в Glovo назвали "недоречним" і попросили припинити його.

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