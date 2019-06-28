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28 июня 2019, пятница, 20:23 348
Общество 2019-06-28T20:40:07+03:00
Українські Новини
Онищенко в четвертый раз вывел сборную Украины по конкуру на Олимпийские игры

Онищенко в четвертый раз вывел сборную Украины по конкуру на Олимпийские игры

Сборная Украины по конкуру выиграла Кубок Нации в Будапеште и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Александр Онищенко, пишет Апостроф.

"Хочу поздравить всех украинцев с важным событием. Украина выиграла кубок нации в Будапеште. И заняла первое место! Большая победа", – сообщил Онищенко.

Он также подчеркнул, что украинцы уже четвертый раз попадают на Олимпийские игры в этом виде спорта.

"Тем самым украинская команда в четвертый раз завоевала путевку на Олимпийские игры, которые в следующем году пройдут в Токио. До этого команда уже трижды выступала на Олимпийских играх - в Пекине, Лондоне и в Рио де Жанейро. Уверен, что украинский министр спорта узнает об этих новостях из моего поста", – отметил нардеп.

Напомним, как ранее сообщалось, свое временное пребывание за пределами Украины Александр Онищенко пояснял для Центральной избирательной комиссии именно участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

По словам Онищенко, все это время он формировал и удерживал национальную команду, а также возглавлял Федерацию конного спорта Украины.

На последних летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Онищенко отсутствовал, так как Министерство молодежи и спорта во главе с министром Игорем Ждановым запретило ему представлять национальную сборную. По мнению нардепа, это было связано с политическими мотивами. Впрочем, это не помешало Онищенко продолжить участвовать в соревнованиях и поддерживать команду.

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