Левочкина рассказала президенту ПАСЕ, что она против демарша украинской делегации

По результатам июньской сессии Парламентской ассамблеи состоялась встреча Президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье и народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, Первого заместителя украинской делегации в ПАСЕ Юлии Лёвочкиной. На встрече обсуждались поддержка Президента ПАСЕ в установлении мира на Донбассе, внутриполитическая ситуация, сложившаяся накануне парламентских выборов в Украине, а также события этой недели на полях ПАСЕ.

Об этом сообщила пресс-служба народного депутата Юлии Лёвочкиной, передает официальный сайт платформы.

Комментируя установление мира на Востоке Украины, Юлия Лёвочкина отметила, что институт президентства ПАСЕ нельзя недооценивать. "Президент – значимая фигура, которая может и коммуницирует с главами государств и министрами иностранных дел стран-членов Совета Европы. Я обратилась к Президенту ПАСЕ с просьбой о помощи в установлении мира, в возврате заложников и политзаключенных. Эти вопросы были услышаны, и я уверена, что Президент ПАСЕ будет активным помощником Украины на международных площадках", – сказала она.

По демаршу украинской делегации в связи с возвращением российской делегации в ПАСЕ, народный депутат сообщила, что Президент ПАСЕ, главы политических групп и парламентарии понимают, что такие действия украинской делегации связаны с тем, что в Украине идет избирательный процесс и депутатам в погоне за электоратом нужно продемонстрировать яркие действия и события. "Я с такой позицией категорически не согласна. Во-первых, считаю, что это вредит имиджу Украины на международной арене и никак не помогает в решении сложных вопросов и вызовов, которые стоят перед Украиной. Во-вторых, риторика украинской делегации о "предательстве Европы" оскорбительна по отношению к нашим европейским коллегам, которые большинством голосов приняли решение о том, что Ассамблея – это площадка для диалога и для защиты прав человека", – подчеркнула Юлия Лёвочкина.

"Считаю неприемлемой инициативу отдельных украинских парламентариев об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы, которое ранее было направлено в ПАСЕ для формирования делегации наблюдателей. И тем более неприемлемыми являются инициативы со стороны украинских парламентариев о приостановлении участия украинской делегации в ПАСЕ в работе Ассамблеи в той или иной форме", – акцентировала народный депутат.

"Я последовательно всегда настаивала на том, что Парламентская ассамблея – это диалоговая площадка, которая может и должна быть использована для достижения наших целей и интересов. Надеюсь, что следующий созыв парламента и следующая украинская делегация в ПАСЕ не будет заниматься демаршами и перформансами, а сфокусируется на плодотворной работе с пользой для Украины", – резюмировала Юлия Лёвочкина.