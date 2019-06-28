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28 июня 2019, пятница, 19:41 367
Верховная Рада и партии 2019-06-28T19:41:38+03:00
Українські Новини
Левочкина рассказала президенту ПАСЕ, что она против демарша украинской делегации

Левочкина рассказала президенту ПАСЕ, что она против демарша украинской делегации

По результатам июньской сессии Парламентской ассамблеи состоялась встреча Президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье и народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, Первого заместителя украинской делегации в ПАСЕ Юлии Лёвочкиной. На встрече обсуждались поддержка Президента ПАСЕ в установлении мира на Донбассе, внутриполитическая ситуация, сложившаяся накануне парламентских выборов в Украине, а также события этой недели на полях ПАСЕ.

Об этом сообщила пресс-служба народного депутата Юлии Лёвочкиной, передает официальный сайт платформы. 

Комментируя установление мира на Востоке Украины, Юлия Лёвочкина отметила, что институт президентства ПАСЕ нельзя недооценивать. "Президент – значимая фигура, которая может и коммуницирует с главами государств и министрами иностранных дел стран-членов Совета Европы. Я обратилась к Президенту ПАСЕ с просьбой о помощи в установлении мира, в возврате заложников и политзаключенных. Эти вопросы были услышаны, и я уверена, что Президент ПАСЕ будет активным помощником Украины на международных площадках", – сказала она.

По демаршу украинской делегации в связи с возвращением российской делегации в ПАСЕ, народный депутат сообщила, что Президент ПАСЕ, главы политических групп и парламентарии понимают, что такие действия украинской делегации связаны с тем, что в Украине идет избирательный процесс и депутатам в погоне за электоратом нужно продемонстрировать яркие действия и события. "Я с такой позицией категорически не согласна. Во-первых, считаю, что это вредит имиджу Украины на международной арене и никак не помогает в решении сложных вопросов и вызовов, которые стоят перед Украиной. Во-вторых, риторика украинской делегации о "предательстве Европы" оскорбительна по отношению к нашим европейским коллегам, которые большинством голосов приняли решение о том, что Ассамблея – это площадка для диалога и для защиты прав человека", – подчеркнула Юлия Лёвочкина.

"Считаю неприемлемой инициативу отдельных украинских парламентариев об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы, которое ранее было направлено в ПАСЕ для формирования делегации наблюдателей. И тем более неприемлемыми являются инициативы со стороны украинских парламентариев о приостановлении участия украинской делегации в ПАСЕ в работе Ассамблеи в той или иной форме", – акцентировала народный депутат.

"Я последовательно всегда настаивала на том, что Парламентская ассамблея – это диалоговая площадка, которая может и должна быть использована для достижения наших целей и интересов. Надеюсь, что следующий созыв парламента и следующая украинская делегация в ПАСЕ не будет заниматься демаршами и перформансами, а сфокусируется на плодотворной работе с пользой для Украины", – резюмировала Юлия Лёвочкина.

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