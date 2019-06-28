В День Конституции верующие УПЦ обратились к гаранту Конституции

В День Конституции верующие Украинской Православной Церкви из села Мировое Тернопольской области обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их гарантированные Основным законом права.

Соответствующее видео выложено на Youtube канале "Правблог".

"Общины Украинской Православной Церкви сел Кордышев и Мировое обращаются с просьбой к господину Президенту о том, чтобы закон был для всех одинаковый, чтобы люди могли спокойно зайти в храм помолиться, чтобы могли провести Богослужения", - подчеркнул священник.

По его словам, с марта люди молятся в обычных домах, которые стали временным пристанищем для совершения Богослужений и треб, в которых нуждаются члены общин УПЦ.

"Сейчас наше место для Богослужений находится в гараже. Но молитва соединяет людей с Богом и они просят у Бога защиты. А также обращаются к Президенту с просьбой, чтобы он законно защитил права их свободного вероисповедания", - резюмировал клирик УПЦ.