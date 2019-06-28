Насалик ждет топ-менеджера "Нефтегаза" на "бой" в прямом эфире

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик вызвал руководителя газового интегрированного бизнеса компании "Нефтегаз Украины" Андрея Фаворова встретиться 1 июля в 19.00 в прямом эфире телеканала ZIK и в интеллектуальном бою обсудить проблемы украинской газовой отрасли.

Об этом Насалик написал на своей странице в Facebook в ответ на отказ Фаворова от участия с ним в боях без правил (ММА).

"Итак, если боя не будет, я готов встретиться с вами на публичной площадке для обсуждения болезненных проблем украинской газовой отрасли, - написал министр. - Жду вас в понедельник в 19.00 на телеканале ZIK. Приходите, будет интересно! И полезно".

Он также отметил, что не удивлен отказом Фаворова от участия в бое ММА, "так как ММА – это для настоящих мужчин, для сильных духом и телом", но удивлен его "осведомленностью как участника конкурса на лицензии на условиях СРП его результатов". "Мне, например, как председателю Межведомственной комиссии они еще не известны, – подчеркнул Насалик. - Так, может, это уже дело НАБУ или ГБР? Пусть они поинтересуются, откуда у вас данные о победителях и побежденных на этих конкурсах?

Напомним, конфликт между Насаликом и Фаворовым начался после интервью министра изданию "Главком", в котором он обвинил государственную газодобывающую компанию "Укргазвидобування" в срыве планов по повышению добычи газа.

"Все запасы передавались в государственную компанию "Укргазвидобування", которая с 2016-го и до 2020 года должна была нарастить добычу газа с 14,5 млрд м³ до 20 млрд (согласно Стратегии 20/20). Но они просто утилизировали около 40 млрд грн, не получив никакого результата", – сказал Насалик.

Отвечая на вопрос о бывшем директоре "Укргазвидобування" Олеге Прохоренко, министр сказал: "Честно говоря, я бы набил ему морду".

Фаворов вступился за своего предшественника, вызвав Насалика на бой в проекте "Бокс белых воротничков". Министр в ответ заявил, что "белые воротнички" - для института "благородных девиц", и вызвал оппонента на бой без правил. От участия в бою без правил Фаворов отказался, заявив при этом, что "бои без правил – это когда возглавляемая Вами межведомственная комиссия ставит под сомнения результаты открытого конкурса на лицензии на условиях СРП и победу в нем государственной компании". (по информации Минэнерго, комиссия еще не завершила свою работу, поэтому результатов конкурса еще нет – ред.)