Реформы, которые нарушают конституционные права украинцев, надо менять, - кандидат в депутаты Березкин

Реформы, осуществленные в течение последних лет в образовании и здравоохранении, требуют перезагрузки, ведь нарушают базовые конституционные права украинцев.

Такое мнение высказывает в своем блоге на Цензор.НЕТ Станислав Березкин, кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу №100.

"Результатом медицинской реформы Ульяны Супрун стало ограничение права значительной части сельского населения на здравоохранение. А бездумная и нелогичная политика Минобразования о закрытии малокомплектных школ лишила школьников из отдаленных сельских общин свободного доступа к получению знаний. Лично мое мнение - реформы были провальными и вызвали такое консолидированное сопротивление населения, так как разрабатывались и реализовывались не для людей, а для отчетности перед западными финансовыми донорами. А в творческом коллективе идеологов и авторов этих реформ не было тех, кто действительно знает, чем живут рядовые украинцы и какие у них потребности", - пишет в своем блоге Березкин.

Кандидат в депутаты убежден, что для доступа к финансовым потокам из-за рубежа, чиновники готовы были пойти на все, даже пренебрегая правами собственного народа.

А между тем, мысль единых близких к народу контактеров - депутатов, которым украинцы делегировали полномочия защищать свои интересы - даже не спросили. Их просто отстранили от возможности хоть что-то сделать или хотя бы порекомендовать.

Кроме этого, пишет Березкин, в селе фактически уничтожена инфраструктура. Нет дорог, из-за чего перевозчики отказываются обслуживать сельские маршруты.

Решением проблемы, по его мнению, могла бы стать анонсированная Министерством инфраструктуры децентрализация местных дорог, создание Государственного дорожного фонда и объединение территориальных общин.

"Объединение общин - дело удачное и нужное, однако методы и темпы, которыми децентрализация реализовывается, девальвирует саму ее идею. Вскоре состоятся выборы в местные советы, поэтому надеюсь, что на должностях руководителей окажутся хорошие хозяйственники, опытные управленцы, вместе с которыми мы сможем наконец осуществить качественные изменения на местах", - считает Березкин.

Кандидат в депутаты также выразил мнение о том, что реформы, которые были фактически навязаны украинцам силой, однозначно необходимо менять. И на этот раз делать это нужно, прислушиваясь к мнению населения. Разработка реформ - не в компетенции депутатов-мажоритарщиков, однако они могут и обязаны указывать реформаторам на то, что именно нуждается в изменениях.

"Если в Украине до сих пор не воплощена система открытых списков, мажоритарка остается единственной возможностью для сохранения коммуникации между избирателем и властью. Верю - это главное, - подытожил Станислав Березкин.