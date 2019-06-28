Зеленский может повторить судьбу Ющенко, - украинский ведущий раскритиковал кадровую политику президента

Ставка нынешней парламентской кампании партии "Слуга народа" сделана не на раскрутку каждого конкретного кандидата, а на раскрутку бренда политической силы в целом.

Такое мнение высказал ведущий телеканала Эспрессо TV Сергей Руденко в своем посте в социальной сети Facebook.

По его словам, в этом одновременно и сильная, и слабая сторона партии. Сильная, потому что экономятся ресурсы, но слабая - это колоссальная уязвимость партии. Ведь, по большому счету, пишет Руденко, сегодня команда Зеленского - это воздушный шарик, который может быть проткнут в любой момент неудачными действиями окружения президента.

С одной стороны для создателей партии это удобно. Они вкладываются в раскрутку бренда и получают и дивиденды. В то же время, несмотря на очевидные плюсы, есть и один очевидный минус - огромная уязвимость партии.

"Несколько неловких кадровых движений - и все, репутация всей партии - коту под хвост", - пишет он.

Стоит вспомнить историю третьего Президента Украины Виктора Ющенко. 17 лет назад, во время парламентской избирательной кампании, команда "оранжевого президента" впервые в современной истории продемонстрировала, как бренд "Наша Украина" раскручивал в мажоритарных округах кандидатов без политического бэкграунда. Принадлежность к команде Ющенко была значительным и серьезным бонусом в борьбе с оппонентами.

Сейчас история с назначениями возмутила общество и вызвала огромный негативный резонанс. Продавливая сомнительные кадровые назначения президент сильно рискует повторить судьбу Виктора Ющенко.

Уже сейчас создается впечатление, что окружение Владимира Зеленского делает все, чтобы этот сценарий повторился. Возьмем, например, назначение губернаторов, которые сейчас готовятся с подачи Администрации Президента. Это как раз тот шип, который может пробить большой зеленый шарик, считает Руденко.

Так, 26 июня Кабинет министров по представлению с АП уже согласовал для назначения 8 председателей областных государственных администраций, двое из которых ничего, кроме возмущения, не вызывают.

Возьмем, к примеру, Одессу. Претендент на председателя ОГА - "бог" металлолома Андрей Андрейчиков. Так, журналистка Наталья Седлецкая сообщала о возможных связях Андрейчикова с сепаратистами через закрытый клуб охотников "Охотник 2007", где кандидат на председателя ОГА значится в учредителях.

Кроме него, там засветился также некий Дмитрий Череп, который в 2015 году хотел создать "Одесскую народную республику", в которой должен был получить руководящую должность. Для этого он свозил боевиков из "Л/ДНР". За это его осудили на 5 лет, он признал вину и пошел на сделку со следствием.

Еще один член клуба Сергей Кушнир - возглавляет Одесский центр агрессивно настроенной пророссийской партии "Родина", председателем которой до сих пор остается одиозный политик Игорь Марков, бежавший в Россию.

"Вот, интересно, знает об этом СБУ или нет и предупреждала ли Зеленского спецслужба о прошлом этого кандидата?", - риторически спрашивает Руденко.

Из-за этого назначения в Одессе состоялась акция протеста против Андрейчикова. Несколько десятков человек собрались у здания Одесской ОГА. Митингующие выступили с лозунгом "Нет" мальчику "Маркова".

Еще более показательна история с назначением луганского губернатора. Там на должность главы области, где происходят боевые действия, назначают человека, который не только не пользуется доверием местной общины, но и замечена в антиукраинских действиях. Речь идет о Виталие Комарницком, который имеет прошлое в Партии Регионов и еще несколько лет назад для него вполне естественно выглядел союз Украины, Беларуси и России.

"Бывших" регионалов "не бывает. Можно бесконечно рвать на себе вышиванку и божиться в любви к Украине, но "ригивське нутро" все равно выпирает наружу. И очень плохо, когда это нутро поддерживается командой нового президента Владимира Зеленского", - пишет Руденко в другом посте.

Например, 2 марта 2014 Луганский облсовет принял решение "О политической ситуации в Украине и мерах по ее стабилизации", согласно которому центральные органы исполнительной власти, которые сформировали парламент, были признаны нелегитимными и был призыв обратиться к Российской Федерации за помощью. За это решение депутатская фракция Партии регионов в Луганском совете, в которую входил и Комарницкий, единогласно проголосовала.

Затем была оккупация. 26 декабря 2014, по данным медиа TheBabel, на сайте "МВД ЛНР" появился материал о Комарницком. В нем боевики утверждали, что он в период боевых действий "позиционировал себя сторонником молодой Луганской народной республики", но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганская, "под прикрытием представителей МВД Украины просочился" в Северодонецк.

Возникает недоумение от желания новоизбранного президента продавить эти кандидатуры любой ценой.

В свое время Владимир Зеленский продавил досрочные парламентские выборы. Но это соответствовало общественным ожиданиям. Эйфория от победы Зеленского, по его словам, быстро проходит.

"Очень скоро придется отвечать. И не только за свои действия, но и за действия тех, кого он привел на должности. В том числе - и в регионах. Кадровый голод у Зе неизбежно приведет к ошибкам. Вернее, эти ошибки команда Зеленского уже сделала", - считает Руденко.