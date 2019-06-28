Анатолий Могилев предложил создать Межпарламентскую комиссию по вопросам Донбасса

Лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев считает, что для урегулирования военного конфликта на Донбассе необходимо создать межпарламентскую комиссию – сразу после внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом политик заявил 26 июня 2019 в Полтаве отвечая на вопросы журналистов, - сообщает его пресс - служба

По его словам, именно парламент должен взять на себя решение этого вопроса, поскольку Украина – парламентско-президентская республика.

"Надо создавать специальную комиссию Рады по прекращению огня на Донбассе, и аналогичную комиссию - в парламентах стран-партнеров. А потом выйти на уровень межпарламентской комиссии и совместно решать вопрос, как выйти из вооруженного конфликта на востоке Украины, с привлечением всех сторон этого противостояния",- подчеркнул лидер партии "Незалежність".

В этой связи он назвал деструктивным шагом выход украинской депутации из ПАСЕ, поскольку Парламентская Ассамблея Совета Европы представляет собой площадку для объединения европейских парламентариев, которую можно эффективно использовать для выработки решений по проблеме Донбасса.

Анатолий Могилев выразил сожаление, что прежняя власть не предложила никаких реальных путей мирного прекращения войны на востоке Украины.

По мнению политика, Минская группа и "нормандский формат" работают не совсем эффективно, поскольку украинские представители принимают участие в работе ТКГ, но не принимают конкретных решений. Анатолий Могилев выразил предположение, что искусственное затягивание войны на Донбассе выгодно отдельным политикам, которые на ней наживаются.

"Пять лет идут только дискуссии, а конфликт не решается. А раз так, то он кому-то выгоден, и это самое страшное. Учитывая резонансные скандалы вокруг Укроборонпрома, где фигурировали огромные деньги, эта война приносит прибыль. И выгодно, чтоб она продолжалась. Поэтому необходимо жесткое политическое решение", - подчеркнул экс-глава МВД.

Он также посоветовал украинцам оценить действия партий войны, которые сейчас баллотируются в ВР под другими вывесками, и голосовать за тех, кто реально способен восстановить мир и навести порядок в стране.