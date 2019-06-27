Националисты ждут реакции Зеленского на встречу Медведчука с лидерами сепаратистов

Сегодня, 27 июня, украинские националисты провели акцию протеста у Администрации президента. Участники акции, инициатором которой выступили объедененные силы украинских националистов и патриотов, требовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленно отреагировать на антиукраинскую деятельность одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука и задержать его, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал "Нацкорпуса".

Митинг украинских националистов стал реакцией на сегодняшний визит Виктора Медведчука в Минске, где он провел встречу с главарями непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР" и договорился об освобождении 4 пленных граждан Украины.

Активисты скандировали, что такой шаг со стороны Медведчука - "грязная манипуляция накануне досрочных выборов". Участники акции также заявили, что Медведчук не имеет никакого юридического и морального права представлять Украину на международной арене и, тем более, о чем-то договариваться с агрессором от имени всех украинцев.

"Медведчук возглавляет колонну сторонников "русского мира" и ведет ее на парламентские выборы. Он завозит грязные российские деньги, скупает украинские телеканалы, проводит на камеры псевдопереговоры и в Москве. Он пытается ввести в заблуждение людей, торгуя жизнями, предлагая что угодно в обмен на лояльность российского агрессора. На этот раз он перешел грань цинизма. Мы ценим человеческие жизни, но сейчас это делается только для пропаганды", - заявили в "Национальном корпусе".

Представители "Национального корпуса" также подчеркнули, что Зеленский должен немедленно отреагировать на встречу Медведчука с лидерами сепаратистов и не голословными заявлениями, а реальными действиями.

"Медведчука нужно задержать за государственную измену и немедленно", - отметили в "Национальном корпусе".

Напомним, еще в декабре 2018 года Виктора Медведчука исключили из Минского процесса. Несмотря на это, политик продолжил вести переговоры с Российской Федерацией от имени Украины, не имея на то никаких юридических оснований. В частности, в начале июня Медведчук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, во время которого провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.