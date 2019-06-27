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27 июня 2019, четверг, 20:36 43
Верховная Рада и партии 2019-06-27T20:42:16+03:00
Українські Новини
Левочкина заявила, что Украине стоит использовать площадку ПАСЕ для диалога о мире на Донбассе

Левочкина заявила, что Украине стоит использовать площадку ПАСЕ для диалога о мире на Донбассе

Юлия Левочкина. Фото: zagittya
Юлия Левочкина. Фото: zagittya

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о восстановлении прав делегации Российской Федерации - вполне ожидаемый шаг. Об этом заявила народный депутат от Оппозиционной платформы - "За жизнь" и первая заместитель украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина, сообщает сайт платформы.

По ее словам, в результате дискуссий сторонников сохранения диалога - тех, кто стремится прекратить конфликт, восстановить сотрудничество и обеспечить мир, безопасность и защиту прав человека, оказалось на порядок больше. За соответствующее решение проголосовало 118 парламентариев.

"Решение парламентариев Ассамблеи - это дипломатический сигнал для новой украинской власти. Тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает. Попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта на Донбассе станет ошибкой. Это приведет только к ухудшению отношений Украины со странами Европы", – заявила Левочкина.

Левочкина убеждена, что сегодня ни в коем случае нельзя реагировать на радикальные призывы "партии войны", так как для представителей этих политических  сил любые переговоры о мире, нормализации отношений не приемлемы в принципе.

"Поэтому начало диалога между Европой и Россией - это их очередное персональное поражение после разгромного проигрыша на президентских выборах. Теперь они хотят приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ, отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, ранее направленное ПАСЕ. Кроме очередного репутационного удара и дискредитации Украины на международной арене, эти шаги ни к чему не приведут", – отметила она.

Первый заместитель украинской делегации в ПАСЕ считает, что в возвращении делегации РФ нет ни трагедии, ни тем более предательства Украины – есть желание европейских стран вести диалог с Россией и подтолкнуть Украину и Россию к прямым переговорам по урегулированию конфликта.

"Пройдут выборы, состав парламента изменится, и я надеюсь, что работа украинской делегации в ПАСЕ нормализуется. Уверена, что Украина только приобретет, если будет использовать площадку Ассамблеи для диалога о мире на Донбассе и в вопросах двусторонних украино-российских отношений. В свою очередь, приоритетом внутренней политики должны стать защита прав украинцев, которые беднеют каждый день из-за политики "партии войны, обеспечение прав внутренних переселенцев, защита прав человека на неподконтрольной украинской власти территории и в Крыму. Прежде всего, мы должны думать не о политических амбициях, а о людях", – подчеркнула она.

"Диалог и переговоры - это именно та стратегия урегулирования конфликта, которую отстаивает Оппозиционная платформа - "За жизнь". Мы считаем, что выход из дипломатического тупика будет найден только путем поиска компромисса и между всеми сторонами конфликта", – резюмировала Левочкина.

Как сообщали Українські Новини, Левочкина рассказала ПАСЕ о том, как Украина страдает от языка враджы и ненависти. Также Левочкина рассказала ПАСЕ, как новый языковой законопроект нарушает Конституцию и права меньшинств.

Кроме того, Левочкина проверила выполнение Арменией обязательств перед Советом Европы.

Больше новостей о: ПАСЕ Юлия Левочкина Оппозиционная платформа – За жизнь

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