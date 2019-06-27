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  • Кличко потребовал прекратить строительство в Протасовом Яру до урегулирования конфликта с обществом
27 июня 2019, четверг, 20:02 432
Политика 2019-06-27T21:30:02+03:00
Українські Новини
Кличко потребовал прекратить строительство в Протасовом Яру до урегулирования конфликта с обществом

Кличко потребовал прекратить строительство в Протасовом Яру до урегулирования конфликта с обществом

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Городские власти обратились к застройщику, чтобы тот прекратил любые работы в Протасовом Яру и не углублял конфликт с обществом, сообщает сайт мера Киева.

Застройщика, который апеллирует тем, что имеет документы и разрешения на строительство, призывают не идти на конфликт с обществом. Зато, - скорректировать проект, представить его на градостроительном совете, согласовать со специалистами и общественностью. Город ищет также юридические инструменты для решения этого конфликта.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "Киев".

"Я убежден, что Киев должен оставаться комфортным и зеленым городом и не должны оказываться какие-то действия против желания общества, - отметил Кличко. - Власть не может игнорировать мнение общества и будет защищать его интересы. Но нам нужно искать правовые инструменты для решения подобных вопросов. Поэтому инициируем, как и в отношении других резонансных застроек до этого, рассмотреть этот вопрос на градостроительном совете", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что большая часть Протасова Яра еще с 2000-х годов находится в частной собственности.

"Эта земля сегодня принадлежит не обществу, а частным компаниям, которым много лет назад ее отвели", - отметил Кличко.

В этой и подобных ситуациях, когда застройщик имеет всю разрешительную документацию на строительство, у городских властей нет другого рычага, кроме обращений в суды.

"А тем временем вырубают деревья, идет строительство. Пока идут судебные разбирательства, на таких участках вырастают дома", - отметил Кличко.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию, городские власти, после начала работ в Протасовом Яру, обратилась к застройщику с требованием прекратить любые строительные работы. Также, как отмечают в КГГА, компании-застройщику не собираются продлевать действие контрольной карточки на временное нарушение благоустройства и его восстановление.

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