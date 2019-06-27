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27 июня 2019, четверг, 15:50 428
Верховная Рада и партии 2019-06-27T15:51:12+03:00
Українські Новини
Реализация конституционных прав украинцев зависит от принятия законов о всеукраинских и местных референдумах,

Реализация конституционных прав украинцев зависит от принятия законов о всеукраинских и местных референдумах, – Шлапак

Алла Шлапак. Фото: пресс-служба
Алла Шлапак. Фото: пресс-служба

Председатель политической партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак заявила, что соблюдение норм Конституции Украины и уважение к Основному государственному закону – неуклонное условие развития гражданского общества и правового государства.

Об этом Алла Шлапак  рассказала в видеообращении, опубликованном партией "Социальная справедливость".

По ее мнению, реализация конституционных прав каждого украинца сегодня возможна только при условии принятия законов о всеукраинских и местных референдумах. По словам политика, такие законы позволят украинскому народу непосредственно принимать участие в управлении своей страной, чего в Украине не происходит, потому что политики  постоянно нарушают Конституцию государства.

"Конституция Украины – основной закон. Закон, по которому должно было бы жить все общество, а самое главное – власть. Но мы почти каждую неделю или месяц наблюдаем, как политики переписывают либо трактуют Конституцию под себя, забывая о тех главных статьях, которые касаются каждого из нас: начиная от здравоохранения и заканчивая вопросами территориальной целостности. Сегодня Парламент в первую очередь должен принять законы о всеукраинских и местных референдумах, потому что настало время социальной справедливости для украинского народа – принимать непосредственное участие в управлении своей страной, а олигархов и кланы выставить за границу", – подчеркнула Алла Шлапак.

Председатель партии "Социальная справедливость" неоднократно акцентировала, что реализации украинцами прав, определенных Конституцией Украины, будет содействовать создание в Украине 2-палатного парламента, функционирование которого обеспечит равное представительство регионов в законодательном органе власти. По мнению Аллы Шлапак, действующая модель избрания народных депутатов Украины не является эффективной.

Напомним, партия "Социальная справедливость" принимает участие в парламентских выборах под номером "13". Свою миссию "Социальная справедливость" видит в том, чтобы возвратить стране единство и общественное согласие, построить социально ориентированную рыночную экономику со справедливым налогообложением и уважением к экономически активным гражданам, обеспечить государственные инвестиции в отечественное образование и науку, обеспечить качественную и доступную медицину, вернуть на родину украинцев, которые были вынуждены стать трудовыми мигрантами или беженцами,  ища спасения на чужбине.

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