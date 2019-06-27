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27 июня 2019, четверг, 15:02 974
Общество 2019-06-27T15:03:04+03:00
Українські Новини
Кличко показал строительство новых детских садов на Троещине и Соломенке

Кличко показал строительство новых детских садов на Троещине и Соломенке

В следующем году на Троещине и в Соломенском районе столицы откроют по новому саду. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео, в котором показал, как идут работы на строительных площадках.

"Друзья! Еще одна положительная новость для родителей и малышей Троещины и Соломенки! В этих районах строим по новому саду. Один сад - на улице Радунской, на месте стихийной парковки. Другой – на бульваре Вацлава Гавела, на месте недостроенного еще с 80-х годов детсада, фундамент которого пришлось полностью демонтировать", - написал Виталий Кличко.

По словам мэра, оба детские учреждения рассчитаны на 260 мест - 14 групп. Это будут современные, красивые сады, куда детям точно захочется идти.

Сегодня на обеих строительных площадках идут активные работы. На Троещине уже возвели подвальные помещения, первый этаж. Начали работы по возведению второго этажа. На Соломенке - тоже завершают строительство первого этажа и приступают к возведению второго.

"В обоих садах будут бассейны, спортивные и актовые залы, кабинеты логопеда и психолога, пандусы и лифты. Здания будут энергоэффективными. А также их оборудуют бойлерами. Как и во всех садиках столицы, в этих детских заведениях установим видеонаблюдение. Ведь безопасность наших детей - прежде всего!", - подчеркнул мэр Киева.

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