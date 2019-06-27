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27 июня 2019, четверг, 14:32 541
Верховная Рада и партии 2019-06-27T14:54:19+03:00
Українські Новини
Киевская ячейка "Нацкорпуса" провела акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ

Киевская ячейка "Нацкорпуса" провела акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ

6 июня объединенные националисты во главе с лидером киевской ячейки политической партии "Национальный корпус" Сергеем Тамариным устроили мирную акцию протеста под Посольством Франции в Украине с целью передать правительству Франции свое заявление и требования по последнему голосованию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Активисты развернули баннеры, напоминая Европе о возможности катастрофических последствий недавнего решения.

Об этом говорится на Youtube-канале "Нацкорпуса".

Представители "Нацкорпуса" мирной акцией протеста выразили свое отношение к последнему голосованию ПАСЕ, касающимуся снятию части санкций с Российской Федерации (РФ), которые были на нее наложены в 2014 году. Напомним, что речь идет о голосовании, которое было инициировано представителями Германии и Франции и произошло 26 июня, во вторник (25 мая), около 2:00 по киевскому времени. Результат заседания следующий: из 190 депутатов - 118 проголосовали за снятие части санкций с РФ. Крупнейшим союзником России в этой ситуации оказалась Франция, делегация которой проголосовала единогласно в поддержку РФ.

Лидер киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин, который был непосредственным организатором мирной акции протеста заявил: "Россия вернулась в ПАСЕ по инициативе Франции и Германии. Это может свидетельствовать лишь о том, что нам больше нельзя и не надо ни на кого рассчитывать, кроме как на себя".

Также, свое мнение высказал председатель юридического отдела "Нацкорпусу" Виктор Шендибило, который напомнил, что Франция была одной из стран-подписантов Будапештского меморандума и одним из создателей Нормандского формата, в котором Украина сейчас проводит переговоры. По его словам, последнее голосование ПАСЕ ярко демонстрирует то, что "союзник" в виде Западной Европы оказался другом агрессора.

Стоит отметить, что подобное решение представители "Нацкорпуса" ранее прогнозировали. В частности, они неоднократно делали акцент на том, что Минский и Нормандский форматы переговоров не дают никаких результатов, не обеспечивают реальной защиты для Украины. Также у националистов были сомнения в заинтересованности стран-гарантов в соблюдении интересов украинского государства. Последние события частично подтверждают точку зрения националистов.

Больше новостей о: ПАСЕ Россия Нацкорпус Сергей Тамарин Посольство Франции в Украине

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