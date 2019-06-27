Більше всього люди хочуть бачити прем'єр-міністром Юрія Бойка, – опитування

Кандидат у народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко та діючий прем'єр-міністр Володимир Гройсман очолили рейтинг політиків, яких українці хотіли б бачити на чолі уряду.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Найчастіше майбутнім прем'єр-міністром респонденти бачать Бойка (13%), Тимошенко (11%) та Гройсмана (10%). При цьому, Гройсмана частіше хочуть бачити прем'єром на Галичині та в центральних областях, Бойка - у східних областях та на Донбасі, Тимошенко - в західних, північних і центральних областях, а також у столиці.

Крім того, 7% опитаних бачать майбутнім прем'єром голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 6% - голову "Слуги народу" Дмитра Разумкова, 5% - лідера "Голосу" Святослава Вакарчука, по 4% - п'ятого Президента Петра Порошенка, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі.

Також 3% респондентів хотіли б бачити прем'єром Олега Ляшка, по 2% - мера Львова Андрія Садового та лідера "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

55% вважають, що майбутнім прем'єр-міністром має стати кандидат з великим досвідом управління країною, одночасно 35% навпаки очікують нову особистість, навіть без досвіду державного управління.

Опитування проводилося з 12 по 20 червня. Всього опитали 6 000 респондентів, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження - не більше 1,3%.