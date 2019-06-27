"Оппоблок" намагається через Верховний Суд зняти Бойка з виборів

Київський апеляційний адміністративний суд встановив відсутність будь-яких підстав для скасування реєстрації Юрія Бойка як кандидата в народні депутати, однак представники політичної партії "Опозиційний блок" (ОБ) подали скаргу до Верховного Суду, намагаючись зняти Бойка з виборів.\r\nПро це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".\r\n"Виконуючи політичне замовлення, члени "Оппоблоку" буквально завалюють суди, правоохоронні органи, Центральну виборчу комісію, Мін'юст однотипними безпідставними скаргами з метою хоч якось нашкодити лідеру української опозиції Юрію Бойку. Але грають вони не проти лідера опозиції – вони грають проти виборців і країни!" - сказано в заяві "Платформи".\r\nПредставники "Опозиційної платформи - За життя" стверджують, що лідери ОБ своїми діями сподіваються відібрати у Юрія Бойка та його команди хоч трохи голосів на парламентських виборах.\r\n"Заявляємо, що махінації та політичне шулерство підконтрольного владі "Оппоблоку" приречені на повний провал, всі атаки цих "політичних титушек" закінчаться як і раніше – повним фіаско. Правда – на нашому боці, і немає ніяких правових підстав для скасування рішення ЦВК і недопущення лідера "Опозиційної платформи - За життя" на вибори", - наголосили в заяві партії.\r\nТакож представники "Опозиційної платформи - За життя" впевнені, що Верховний Суд буде керуватися виключно законом і поставить крапку в цих спробах зняти Юрія Бойка з парламентських виборів.