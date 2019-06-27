"Оппоблок" намагається через Верховний Суд зняти Бойка з виборів

Київський апеляційний адміністративний суд встановив відсутність будь-яких підстав для скасування реєстрації Юрія Бойка як кандидата в народні депутати, однак представники політичної партії "Опозиційний блок" (ОБ) подали скаргу до Верховного Суду, намагаючись зняти Бойка з виборів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Виконуючи політичне замовлення, члени "Оппоблоку" буквально завалюють суди, правоохоронні органи, Центральну виборчу комісію, Мін'юст однотипними безпідставними скаргами з метою хоч якось нашкодити лідеру української опозиції Юрію Бойку. Але грають вони не проти лідера опозиції – вони грають проти виборців і країни!" - сказано в заяві "Платформи".

Представники "Опозиційної платформи - За життя" стверджують, що лідери ОБ своїми діями сподіваються відібрати у Юрія Бойка та його команди хоч трохи голосів на парламентських виборах.

"Заявляємо, що махінації та політичне шулерство підконтрольного владі "Оппоблоку" приречені на повний провал, всі атаки цих "політичних титушек" закінчаться як і раніше – повним фіаско. Правда – на нашому боці, і немає ніяких правових підстав для скасування рішення ЦВК і недопущення лідера "Опозиційної платформи - За життя" на вибори", - наголосили в заяві партії.

Також представники "Опозиційної платформи - За життя" впевнені, що Верховний Суд буде керуватися виключно законом і поставить крапку в цих спробах зняти Юрія Бойка з парламентських виборів.