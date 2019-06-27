Под Москвой построят "православный Ватикан" за $2 млрд

В России стало известно о предложении Русской православной церкви снести административные здания и построить в центре подмосковного исторического городка Сергиев Посад "православный Ватикан". Источники издания сообщали, что проект перестройки города одобрен патриархом Кириллом и президентом Владимиром Путиным. Бывший мэр Сергиева Посада Сергей Пахомов говорил, что в центре хотят снести несколько "ужасных домов", но не жилые здания. Об этом сообщает Ведомости.

Концепция предполагает полную перестройку Сергиева Посада и его деление на две части — административную и духовную. Отмечается, что авторы проекта в качестве примера рассматривают Ватикан, Иерусалим и Мекку. Возле Троице-Сергиевой лавры предлагают построить культурно-представительский центр с музеем православного искусства, молодежным культурным центром православия, богословской бибилиотекой, высшим церковным судом и другими религиозными объектами.

В планах перенести госучреждения, в том числе здания правоохранительных и следственных органов в административно-деловой центр, пишет издание. Кроме того, трансформировать предлагают и жилые районы. В общей сложности хотят преобразовать 400 гектаров в центре города.

По предварительным подсчетам городских властей, реализация проекта обойдется федеральному бюджету и бюджету Московской области в 120-140 млрд рублей. При этом "Ведомости" отмечают, что за два года на всю программу благоустройства городов страны потратили около 50 млрд рублей.