Киевстар увеличил территорию покрытия 4G еще в трех областях Украины

Национальный телеком оператор включил связь 4G еще в 38 населенных пунктах Украины. До 31 июля 2019 года мобильный интернет в сети 4G– неограниченно и без платы за мегабайты для всех абонентов Киевстар.

Сеть 4G Киевстар увеличилась на территории Кировоградской, Одесской и Черновицкой областей. Так, скоростной мобильный интернет появился в 38 населенных пунктах, в том числе Килия, Довгополье, Добровеличивка, Путила и др.

На сегодня сеть 4G Киевстар работает в 6540 больших и малых городах и селах, где проживает 28,4 млн человек, или 68,3% населения Украины.

Возможностями 4G связи уже воспользовались 5,6 млн абонентов Киевстар, а объемы дата-трафика в 1 квартале 2019 года достигли 219 Петабайтов, что вдвое больше, чем год тому. До 31 июля 2019 года все абоненты Киевстар могут пользоваться мобильным интернетом в сети 4G неограниченно и без платы за использованные мегабайты.

Чтобы предоставлять абонентам мобильный интернет высокого качества, Киевстар построил крупнейшую сеть мобильной связи, установив 26 тысяч базовых станций, и использует наибольшее количество радиочастот. За 2018 год и 1 кв 2019 года компания инвестировала в развитие новых технологий свыше 8 млрд грн. Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводятся в исследовании за 2018 год международная компания Ookla.

Чтобы начать пользоваться 4G, абоненту необходим смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также USIM-карта. Абоненты могут получить USIM-карты бесплатно, в любом магазине Киевстар.

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,4 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookl за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета наибольшая в Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.